Hakkari kent merkezi yeni içme suyuna kavuşuyor

Kentin değişik mahallelerinde yeni denemesi yapılan içme suyu şebekesi sayesinde kentte 24 saat kesintisiz içme suyu vermesi hedefleniyor. Türkiye'nin en zor coğrafyasına sahip olan illerin başında gelen Hakkari'deki su sorununun çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, şehir içi içme suyu projesi kapsamında Biçer ve Sümbül Mahalleleri üzerinde yapılacak hat dağıtımları için alan çalışmalarına katılıp incelemelerde bulundu. Başkan Epcim, zorlu bir coğrafyada birçok zorluklarla karşı karşıya geldiklerini belirterek, kentin yıllardır içinde bulunduğu içme suyu sorununu çözme noktasına geldiklerini ifade ederek vatandaşların biraz daha sabır etmelerini istedi.