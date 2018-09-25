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Hakkari 'Kent Park Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor

Hakkari Belediye Başkanlığı, "Kent Park Yaşam Merkezi" projesini hayata geçiriyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı, "Kent Park Yaşam Merkezi" projesini hayata geçiriyor.


Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında yapılacak olan "Kent Park Yaşam Merkezi" çalışmalarını inceleyip, teknik ekiplerden bilgi aldı.


Yakın zamanda hizmete girecek merkezin içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlarının yer alacağı belirtildi.

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