Hakkari Kırıkdağ köyünde sel: 6 işçi mahsur kaldı

Hakkari'de şiddetini arttıran yağışlar nedeniyle meydana gelen selden dolayı Kırıkdağ köy yolunun çökmesi sonucu köylülerin mahsur kaldığı belirtildi. Hakkari Valiliği bölgeye iş makineleri sevk etti.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkda köyü arasında geçmekte olan Cilo-Sat buzul dağları bölgesinde gelmekte olan dere yatağının taşması sonucu köy yolu çöktü.

Yolun üst tarafında kalan köylülerin mahsur kalması üzerine Hakkari Valiliği tarafından bölgeye gönderilen Belediye Başkanlığı, DSİ, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sel bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yolun ikiye bölündüğü Kırıkdağ köyünün üst tarafında bulunan trafo merkezi şantiyesi, alabalık tesisleri ve dere yatağında bulunan ev ve ahırların zarar gördüğü belirtildi. Kıarıkdağ trafo merkezi şantiyesi yetkilileri ise sel nedeniyle şantiyenin büyük hasar gördüğünü belirterek yolun tamamen çökmesi üzerine şantiyeye ulaşamadıklarını ve 6 işçinin mahsur kaldığını belirttiler. Bölgeye gönderilen iş makinelerinin ise çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi. Sel bölgesinde bulunan bazı vatandaşlar ise yolun çökmesi ve dere yatağının kabarması ile sel sularına kapılan eşyaları görüntülediler.