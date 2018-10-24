Hakkari Kısa Film Yarışmasında ilk 10'a girenler belli oldu

Ulusal Hakkari Film Festivali kapsamında yapılan Kısa Metrajlı Film Festivali Yarışması başvuruları sona erdi.

Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 300'ü aşkın başvuru yapılarak, kurmaca dalında tarihi rekor elde edildiği belirtildi. Ön jüri değerlendirmesi sonucunda ilk 10'a giren filmlerin alfabetik sırayla Apartman - Belkıs Bayrak, Av Dönüşü - Recep Çavdar, Balık Kraker - Yiğit Evgar, Dikenli Tel - Serdal Altun, Elma - Şeyhmus Sarcı, Her Şey Yolunda - Metehan Şerefoğlu, Hikayeci - Anıl Güldoğan, İmparatorlukta Zor Bir Gün - Sezen Kayhan, Krampon - Abdullah Şahin ve Misafir - Selim Şahintürk olduğu belirtildi.

On jüri değerlendirmesi sonucunda derecelere giren ve özel jüri ödülü alan filmlerin, 29 Ekim 2018 tarihinde ilan edileceği ve finalistlerin 2 Kasım 2018 Cuma günü düzenlenecek törenle ödüllerini alacağı kaydedildi.