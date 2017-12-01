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01 Aralık 2017 11:36

Hakkari Kız AİHL’den mevlit programı

Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), Peygamber Efendimiz Hz.

Hakkari Kız AİHL’den mevlit programı

01 Aralık 2017 11:36

Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifleri nedeniyle bir program düzenledi.


Mehmet Tahir Seyitoğlu Camisi’nde düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Hz. Peygamber (S.V.S) ile ilgili örneklerin verildiği program, tiyatro gösterisi, mevlit, sinevizyon, dua ve yapılan ikramla sona erdi. Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri, 29 Kasım Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gecede insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (S.A.V.) dünyaya teşriflerinin yıldönümü nedeniyle bir program düzenlediklerini belirterek, “Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) sadece böyle günlerde değil her daim hatırlanarak; hayatını, sosyal yaşamını, aile içerisindeki bir birey olarak davranışını, bir Müslüman olarak yaşam tarzını öğrenip O’nun ümmeti olarak hayatımıza yansıtmaya çalışmalıyız. En azından biz eğitimcilerin O’nu doğru bir şekilde tanıyıp ve tanıtması lazımdır. Okul olarak bizde bütün Müslüman âleminin Mevlit Kandili’ni tebrik eder ve bu mübarek günlerin ülkemiz için barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını temenni ederiz” denildi.




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