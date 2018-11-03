Hakkari Kızılay'ı 400 öğrenciyi sevindirdi

Hakkari'de ‘Kızılay haftası' etkinlikleri kapsamında 400 öğrenci sevindirdi.

Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150. yıldönümü ve 29 Ekim - 4 Kasım günleri arasında ‘Kızılay haftası' etkinlikleri kapsamında Hakkarili çocuklar sevindirildi. Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı ve Hakkari Üniversitesinde okuyan gönüllü öğrenciler, etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde belirlenen okullarda ‘Kızılay haftası' dolayısıyla öğrencilere yazılı ve görsel olarak bilgilendirme ve sunum yapılarak yaklaşık 400 öğrenciye kışlık ayakkabı ve mont dağıtıldı. Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150. yıldönümü ve ‘Kızılay haftası' etkinlikleri kapsamında okullarda bilgilendirme ve sunum yaptıklarını belirtti. Başkan Bozkurt, “Değişik okullarda tespit edilen yaklaşık 400 dar gelirli öğrenciye kışlık but ve mont yardımında bulunduk. Kızılay olarak her zaman dar gelirli vatandaşlarımızın yayındayız” dedi.