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23 Ağustos 2018 14:11

Hakkari kurban bayramında huzurunu yaşadı

Hakkari il genelindeki vatandaşlar Kurban bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari kurban bayramında huzurunu yaşadı

23 Ağustos 2018 14:11


Hakkari merkez, Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ilçesi ile köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlar Kurban bayramını huzurlu bir şekilde geçirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Sınır kesimlerinde operasyonlar aralıksız olarak devam ederken vatandaşlar ise, daha önce yasaklanan huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte aileleri ile birlikte kırsal kesimlere giderek piknik yapmanın heyecanını yaşadı. Hiçbir asayiş olayının meydana gelmediği Hakkari ve ilçelerinde vatandaşlar bayramlarını en iyi şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken sınır kesimlerindeki hava hareketliliği ise devam ediyor.




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