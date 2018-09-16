Hakkari Merzan ilk defa kanalizasyon şebekesine kavuşuyor

Hakkari'nin Merzan Mahallesi ilk defa yapılan alt yapı hizmetlerinden kanalizasyon şebeke hattı kavuşuyor.

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, belediye tarafından, Kıran Mahallesinde asfaltlanacak ara ve bağlantı yolların hazırlık çalışmaları, Berçelan Mahallesinde yapılan park, yol ve çevre düzenleme çalışmaları, çevre yolu Çölemerik Caddesinin prestij caddeye dönüştürmesi kapsamında yapılan kaldırım çalışmaları ve Merzan Mahallesinde ilk defa yapılan alt yapı hizmetlerinden kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu. Belediye tarafından kent yaşam merkezi, prestij caddeler, kaldırım, park, içme suyu, kanalizasyon ve yolların asfaltlanması gibi başlattığı birçok hizmetler aralıksız olarak devam ediyor. Başkan Epcim, Başkan Yardımcısı Erhan Okay ve beraberindeki teknik ekip çalışmaları geceli gündüzlü denetleyerek, yağışlar başlamadan önce çalışmaların bitirilmesi için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, bu güzel hizmetlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.