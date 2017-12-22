Hakkari Osmanlı ocaklarından Kudüs açıklaması

Ellerinde “Orta doğuyu kan gölüne çeviren ABD", "Kudüs aldığımız nefestir", "Kudüs giderse dünya gider” pankartlar ve Türk bayrakları bulunan Osmanlı Ocakları 1453 Hakkari İl Başkanlığı üyeler,i valilik önünde toplandı.

Burada basın açıklamasını okuyan Osmanlı Ocakları 1453 Hakkari İl Başkanı Murat Ertuş, tüm İslam aleminin ve Kudüs halkının ilk evi ve ilk Mescidi olan Mescidi Aksa için gerekli bütün yapılan çabalar Allah’ın izniyle sonuç bulmuştur. Kudüs Müslümanlarındır. Bizler Osmanlı Ocakları 1453 Hakkari İl Başkanlığı olarak Kudüs için elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya da mecburuz. Başta reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde ve millet olarak Kudüs halkının yanında olduk. Tüm İslam alemine hayırlı 1948 yılından beri İsraillilerin toprağı olarak söylenen topraklar bir zamanlar Osmanlı’nın toprağı idi. Ne idüğü belirsiz bir milletin gelip de Kudüs topraklarını işgal etmesi yasal hak ve hürriyetlerine donması asla hoşgörüyle karşılanamaz” şeklinde konuştu.

Hakkari 15 Temmuz Derneği’de Kudüs’te yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması yaparak, ABD’ye tepki gösterdi.