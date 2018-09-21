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Hakkari polisi 2 bin kişiye aşure dağıttı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı nedeniyle Cuma namazı çıkışı yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıttı.


Son yıllarda Hakkari'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Şubesinin eğitim ve sosyal alanlarındaki olağanüstü projelerinin yanı sıra ve toplumu kaynaştıran önemli geleneklerinde takdire şayan faaliyetler geliştirmeye devam ediyor. Bu faaliyetlerle birlikte Hakkari'de geleneksel bir boyut kazandırılan Cuma namazı sonrası aşure dağıtımı oldu. Kazanların başına geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Vedat İşleyen ve beraberindeki polis memurları H. Sait Camisi önünde Cuma namazı çıkışında vatandaşlara ve öğrencilere aşure ikramında bulundular. Kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulunan Müdür Vedat İşleyen, Cuma namazı çıkışı halkın arasına karışan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Göngür ile Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin'e de aşure ikramında bulundu. Vali Toprak ve beraberindekiler bir taraftan aşurenin tadına bakarken bir taraftan da vatandaşlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinlediler.


Aşura etkinliği ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü ise, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü artık aşure etkinliğini geleneksel bir hale getirdiğini belirterek, aşure etkinliğine valimiz başta olmak üzeri tüm vatandaşların eşlik ettiğini söyledi. Burada keyifli etkinlik olduğu gibi kaynaşmanın da olduğunu ifade eden Görgülü, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

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