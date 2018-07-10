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10 Temmuz 2018 12:31

Hakkari polisi bu defa hasta çocukları sevindirdi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği bir birinden güzel faaliyetlerle vatandaşı sevindirmeye devam ediyor.

Hakkari polisi bu defa hasta çocukları sevindirdi

10 Temmuz 2018 12:31


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bilgilendirme ve önleme faaliyetleri büro amirliği ile birlikte hastanede yatmakta olan çocuklara oyuncak dağıttılar. Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Yoldaş ve beraberindeki hastane görevlileri ile birlikte servisleri dolaşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü hasta çocuklara ve değişik servislerde ailelerinin yanında bulunan çocuklara değişik oyuncaklar dağıttılar. Polis ağabeylerinin ellerinde oyuncak alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, aileleri ise polis ekiplerine teşekkür ettiler. Hastane kapısında gördükleri çocuklarla da yakında ilgilenen polis ekipleri burada çocuklara oyuncak dağıtmaya devam ettiler. Hakkari’de il genelinde halı saha turnuvaları, esnaf ziyaretleri, değişik okullarda bilgilendirme çalışmaları ve ev ziyaretlerinde bulunan Hakkari polisi yöre halkından tam not aldı.




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