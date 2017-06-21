Hakkari polisi, judo takımını ziyaret etti

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamda İl Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu’nun da katılımıyla Şehit Derviş Yalım Okulunda judo kursuna katılan çocuklar ziyaret edildi.

Ziyarette çocukların kısa gösterisi izlendikten sonra hediyeler dağıtıldı.

Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, her zaman çocukların yanında olduğunu belirterek, judo kursuna katılan öğrencilere başarılar diledi.