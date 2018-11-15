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Hakkari polisi öğrencileri sevindirmeye devam ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hayri Şahin'in de katılımıyla Selahaddin Eyyübi İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi.


Ziyarette okul idaresi ve öğrenciler ile çeşitli konulardan sohbet eden polisler, öğrencilere oyuncak, top, kalem, not defteri ve değişik hediyeler dağıttı.


Hakkari polisinin sevindirmeye devam ettiğini belirten öğrenci velileri, memnuniyetlerini dile getirirken, öğrenciler ise güzel hediyelerden dolayı polis ekiplerine teşekkür ettiler.

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