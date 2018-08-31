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31 Ağustos 2018 13:15

Hakkari polisi şehit ailelerini ziyaret etti

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek değişik hediyeler verdiler.

Hakkari polisi şehit ailelerini ziyaret etti

31 Ağustos 2018 13:15


Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmaları kapsamında kentin değişik noktalarında buluna şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler. Kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine sevgi seli gösteren şehit çocukları ise, her zaman yanlarında olan polis ağabeylerine teşekkür ettiler. Şehit çocukları ile yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler veren Hakkari polisi polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar devam ediyor.




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