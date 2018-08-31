Hakkari polisi şehit ailelerini ziyaret etti

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı çalışmaları kapsamında kentin değişik noktalarında buluna şehit ailelerini evlerinde ziyaret ettiler. Kendilerini ziyaret eden polis ekiplerine sevgi seli gösteren şehit çocukları ise, her zaman yanlarında olan polis ağabeylerine teşekkür ettiler. Şehit çocukları ile yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler veren Hakkari polisi polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar devam ediyor.