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27 Haziran 2017 16:01

Hakkari polisi sınırdaki çocukları sevindirdi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki çocuklara değişik hediyeler dağıtarak bayramlarını kutladı.

Hakkari polisi sınırdaki çocukları sevindirdi

27 Haziran 2017 16:01


Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü etkinlikler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan bayramı öncesi ve sonrasında bayram hediyesi olarak pantolon dağıtımı ve değişik hediyeler dağıtarak sevindirdi. Yaşadıkları sevinç gözlerine yansıyan çocuklar polis abilerine bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ettiler. Polis memurları çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek buradan ayrıldı.




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