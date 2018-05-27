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27 Mayıs 2018 21:07

Hakkari polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Hakkari Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araca narkotik köpeği Cadı’nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada esrar ele geçirildi.

Hakkari polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

27 Mayıs 2018 21:07


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 25.05.2018 günü İlimiz Merkez Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında durdurulan bir araca narkotik köpeği Cadı’nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada 10.401 gr esrar maddesi, 53,2 gr metamfetamin maddesi ve 0,1 gr eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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