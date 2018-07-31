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31 Temmuz 2018 14:55

Hakkari polisinden çocuklara boğulmaya karşı eğitim

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Serinlerken ölme’ projesi kapsamında Kur’an kurslarındaki çocuklara boğulma olaylarına karşı eğitim verdi.

Hakkari polisinden çocuklara boğulmaya karşı eğitim

31 Temmuz 2018 14:55


Hakkari Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, boğulma vakalarını önlemek için ’Serinlerken Ölme’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında müftülükçe Çallı, Hacı Gür, Şeref Ağa, Mehmet Tahir Seyitoğlu, Örnek, Hz. Ebubekir ve Hacı İsmail Bal camilerindeki Kur’an kurslarına katılan öğrencilere ‘Boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve boğulmalarda ilk yardım’ konulu broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.


Eğitim sonrası çeşitli ikramlarda bulunan Hakkari Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret ederek, ‘Boğulma olaylarına karşı alınacak tedbirler ve dolandırıcılık olayları’ hakkında detaylı bilgi verdi.




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