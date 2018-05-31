Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 10:07

Hakkari polisinden örnek davranış

Hakkari’de görev yapan bir polis memuru, Ramazan şenliklerinde gördüğü dar gelirli bazı çocukları mağazaya götürüp tepeden tırnağa kadar giydirdi.

Hakkari polisinden örnek davranış

31 Mayıs 2018 10:07


Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliği etkinlikleri her geçen gün renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinliklere katılan ve dar gelirli olduğu öğrenilen iki çocuğu yanına çağırın Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, çocukları ünlü markaların bulunduğu bir mağazaya götürerek giydirdi. İlk defa karşılaştığı çocuklara ayakkabı başta olmak üzere tepeden tırnağa kadar giydiren polis memuru, örnek bir davranış sergiledi.


Mutluluğu gözlerinden okunan çocuklar, polis ağabeylerine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç