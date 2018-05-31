Hakkari polisinden örnek davranış

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliği etkinlikleri her geçen gün renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinliklere katılan ve dar gelirli olduğu öğrenilen iki çocuğu yanına çağırın Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, çocukları ünlü markaların bulunduğu bir mağazaya götürerek giydirdi. İlk defa karşılaştığı çocuklara ayakkabı başta olmak üzere tepeden tırnağa kadar giydiren polis memuru, örnek bir davranış sergiledi.

Mutluluğu gözlerinden okunan çocuklar, polis ağabeylerine teşekkür ettiler.