Hakkari ‘Prestij Cadde’ye kavuşuyor

Hakkari kent merkezindeki ‘Prestij Cadde’ uygulaması projesi kapsamındaki çalışmalar, şehir merkezine ayrı bir renk kattı. Çalışmaların devam ettiği kent merkezinde, eski granit taşlar kaldırılarak yerine yurt dışından getirtilen özel granit döşendiği belirtildi.

Bulvar Caddesi ‘prestij caddeye kavuşurken, Çevre yolunu prestij caddeye dönüştürmek için de ilk çalışmalar başlatıldı. Çalışmaları denetleyerek teknik ekipten bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay, çevre yolunu prestij caddeye dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hakkari caddelerinin batı illerini aratmadığını belirten vatandaşlar ise, bu güzel hizmetlerden dolayı Hakkari Belediye Başkanlığına teşekkür ettiler.