Hakkari, raftingde Türkiye ikincisi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rafting Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu. Kahramanmaraş Ceyhan Nehri Kılavuzlu Barajı bölgesinde 18 -21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonasına Hakkari'den üç ayrı kulüp katıldı. Şampiyonada Hakkari'yi temsilen Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Hakkari Cilo Rafting Takımı, Atik Spor Kulübü ve Çukurca Rafting Kulübü katıldılar. Çeşitli kategorilerde yarışan takımlar, Hakkari'yi başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Üç gün süren ve 40 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı müsabakada profesyonel ve milli takımın çeşitli kategorilerinde yarışan takımlara karşı mücadele eden Hakkari takımlarından Atik Spor Kulübü en centilmen takım seçilirken, Hakkari Cilo Rafting Bayan Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde kurulan Cilo Rafting Takımı, ülke geneli yapılan son üç şampiyonada başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Önceki iki yarışmada Türkiye üçüncüsü olan kulüp, son yapılan Türkiye şampiyonasında ise Türkiye ikinciliğini Hakkari'ye getirmeyi başardı.