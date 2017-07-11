Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

10 Temmuz 2017 günü Çukurca ilçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan atışı sırasında 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan Vanlı Harun Arvas için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Abukan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehit sözleşmeli er Harun Arvas’ın naaşı tören alanına getirildi. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı Bursa’ya gönderilmek üzere sabaha karşı helikopter ile Van’a uğurlandı.