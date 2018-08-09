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09 Ağustos 2018 18:09

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen sözleşmeli er Ömer Güç, memleketi Ağrı’ya uğurlandı.

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

09 Ağustos 2018 18:09


Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesi’ne bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havan saldırısı düzenlenmiş, biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.


Şehit Ömer Güç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Emre Tayanc, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan ve polislerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dua yapıldı. Şehit Güç’ün naaşı, daha sonra memleketi Ağrı’nın Tutak ilçesine uğurlandı.




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