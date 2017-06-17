Hakkari şehir içi asfaltı için geri sayım başladı

Bir süreden beridir Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen yol, altyapı ve içme suyu çalışmaları nedeniyle yolların kullanılamaz hale geldiği Hakkari’de, yolun yüzde 30’luk kısmı kazılırken halen yüzde 70’lik bölümünün ise kazılmayı beklediği belirtildi. Çalışmalar nedeniyle tahrip olan yolların halen onarılmadığını tozdan geçinmediğini belirten bazı vatandaşlar yolların biran önce yapılmasını istediler. Konuyla ilgili İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüniyt Epcim, vatandaşın şikayetçi olmaktan halkı olduğunu belirterek ancak biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

"Kalıcı hizmetler küçük rahatsızlıklarla başlar"

Kalıcı hizmetlerin küçük rahatsızlıklarla başladığını ifade eden Başkan Epcim, ”Kentin şehir içi yolları yıllardır çok kötü durumda idi. Altyapısından içme suyuna kadar tekrar gözden geçirdik ve yolların daha yüzde 30’u kazdık. Yüzde 70 oranında ise halan çalışmalar devam edecek. Hakkari-Van karayolu girişinde buluna Tekser mevkiinden, çevre yolundan Valilik binasına kadar olan kısmı Allah nasip ederse bayramdan sonra asfaltlayacağız. İhalesi ise karayolları tarafından yapılmış yol ilgili firmaya teslim edilmiştir”

"15 Temmuz’da mahallelere gireceğiz"

Çarşı merkezindeki yolların asfaltlanmasıyla birlikte ikinci ekiplerimiz 15 Temmuz’da kentin ara mahallelerinde ivedi olarak yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekleyen Epcim, "Halkımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Yıllardır bu yollar delik deşik idi. Yapılan yollar ise kısa sürede yeniden kazılıp tahrip ediliyordu. Hakkari hizmetin en iyisine layıktır. Güzel bir yol ve güzel bir kent görünümüne kavuşması için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Asfalt çalışmaları için geri sayım başlamış bulunmaktadır” dedi.