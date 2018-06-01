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01 Haziran 2018 10:36

Hakkari şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyindeki Harkurk bölgesinde yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda şehit olan 3 piyade uzman çavuş için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakkari şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

01 Haziran 2018 10:36


Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ile birlikte şehit Seyfettin Aktaş (Tokat), Ünal Demir (Bilecik) ve Sercan Koç’un (Amasya) naaşları tören alanına getirilerek özgeçmişleri okundu.


İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehit piyade uzman çavuşların naaşları memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı.




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