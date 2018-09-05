Hakkari sokakları renklendirildi

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in göreve başlamasıyla birlikte kent görünümünün bir anda değiştiği ve batı illerini aratmayan görüntülerin yaşandığı Hakkari’de, hizmetler aralıksız olarak devam ediyor. Estetik görünüşü ve dayanıklılığı ile vatandaşların da beğenisini kazanan renkli desenli asfalt kaldırım uygulamasını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; sokaklar, parklar ve yürüme yollarını renkli desenli asfaltla renklendiriyor.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari-Van Bulvarının yürüyüş yollarının renklendirilmesinden sonra Çatal Kavşağında da yapımı başlatılan, estetik görünüşü ve sağlamlığı ile göz önüne çıkan renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarını inceledi.

Belediye yetkilileri, kentteki çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.