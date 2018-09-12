Hakkâri sporda yeni bir sayfa

Hakkâri Gençlik ve Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Başkanı Turan Şimşek, Hakkâri'nin 2.Lig'de mücadele ettiği sezonun ardında ilk kez Hakkâri'de futbol adına ciddi bir oluşuma tanıklık ettiğini söyledi. Şimşek, ”Basketbol, voleybol ve farklı branşlarda faaliyet gösteren Hakkâri'de futbolda en üst seviyede ve profesyonel takım olma yolunda. Güçlü bir futbol takımı kurarak hepimizi şimdiden heyecanlandırmıştır. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın katkıları ile Hakkarispor yeni bir sayfa açıyor. Valimizin spora verdiği destek ve katkılarından dolayı Hakkari halkı adına teşekkür ediyorum. Sarıyer, Körfez İskenderun Spor ve birçok takıda futbolculuk yapmış, şampiyonluklar yaşamış Sadettin Demirtaş ve ekibiyle profesyonel ve tecrübeli, yetenekli sporcu kadrosuyla ilimiz Hakkâri'de futbolun en üst seviyesine çıkartmak için yola çıkmış bulunmaktadırlar. Sportif faaliyetler spor kulübünün tek amacı Hakkari'deki sportif faaliyetleri en üst seviyelere çıkartmak için canla başla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Hakkâri Sportif faaliyetlerin ilimizde başarılı olacağını tüm yüreğimle inanıyor ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bu konuda Hakkâri halkı ve sporseverlerin bu güzel oluşuma destek olmasını dilerim” dedi.