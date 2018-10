Hakkari standına Antalya yörex 9.yöresel ürünler fuarında yoğun ilgi

Antalya'da düzenlenen Yörex 9.Yöresel Ürünler Fuarına katılan Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) standı ilk gün büyük ilgi gördü.

Antalya'da her yıl düzenlenen Fuara Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve HATSO öncülüğünde katılım sağlandı. Fuar ile ilgili açıklama yapan HATSO Başkanı Servet Taş, "Hakkari balı, cevizi, otlu peyniri ve kilimi başta olmak üzere diğer bütün yöresel ürünlerimiz her yıl Türkiye'nin turizm merkezi olan Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda sergilenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da standımıza büyük ilgi gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz. İlk gün TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan, Antalya Valisi Sayın Münir Karaoğlu, gazeteci Yavuz Donat, Antalya'daki Oda Borsa Başkanları standımızı ziyaret ederek yakın ilgi gösterdiler. Bunun yanında Antalya'daki Hakkarili hemşehrilerimiz bizleri yalnız bırakmayarak yoğun ziyaretlerinin devam ediyor. Yöresel ürünlerimizin markalaşmasının büyük önem taşıyor. Hakkari Bölgesi'nde bulunan ürünler özellikle organik olduğu için insanlar tarafından büyük talep görmektedir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve odalarımızın öncülüğünde ülkemizin dört bir yanında açılacak fuarlarda, balımız, cevizimiz, otlu peynirimiz ile doğada yetişen şifalı otlarımız, el sanatlarımız, hayvansal ve diğer tüm ürünlerimizin tanıtımına devam edeceğiz” dedi.