Hakkari Sümbül dağı zirvesine kar yağdı

Hakkari'nin Sümbül Dağı zirvesine yılın ilk karı yağdı.

Hakkari il genelinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlere ise yılın ilk karı yağdı. İki günden beridir yağışların etkili olduğu Hakkari'de havalar soğumaya başlarken, Hakkari'nin simgesi olan 3 bin 467 Sümbül Dağı zirvesine yılın ilk karı düştü. Beyaz bir örtüye bürünen Sümbül Dağı kent merkezine ayrı bir güzellik katarken etkili olan sisli hava ise şehir merkezini görünmez hale getirdi. Bazı vatandaşlar Sümbül Dağına erken kar yağdığını belirterek, kar görünce çok şaşırdıklarını ve buna hazırlıksız yakalandıklarını ifade ettiler. Yağışların belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Hakkari'de vatandaşlar ise kış hazırlıklarına başladı.