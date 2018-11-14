Hakkari Üniversitesi kampüsünde ağaçlandırma çalışması

Hakkâri Orman İşletme Müdürü Dr. Basri Mutlu, kurum personelleri ile Hakkari Üniversitesi idari/akademik personelleri ve öğrenciler tarafından Merzan Mahallesi'nde bulunan Hakkari Üniversitesi Sosyal Tesisler binasının çevresine 3 bin iğne yapraklı sedir ağacı dikildiklerini belirtti.

Ağaç dikmenin mutluluğunu yaşayan personel ve öğrenciler ise, doğanın korunmasının öneminin farkında olduklarını ve doğanın korunup güzelleşmesi için ellerinden gelecek her şeye hazır olduklarını ifade ettiler.