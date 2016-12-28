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28 Aralık 2016 11:04

Hakkari Üniversitesi öğrencilerine temel eğitim desteği

Hakkari Üniversitesi öğrencilerine temel eğitim desteği

28 Aralık 2016 11:04

Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Hakkında Temel Eğitim Desteği’’ verdi.
Çölemerik Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen eğitime, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Doç. Dr. Erdal Bingöl, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcısı Ersin Mengeş, akademik ve idari personeller, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencileri katıldı.
Çölemerik Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri Abdulhalik Gör ve Cumhur Demir tarafından düzenlenen eğitim, Denizbank Hakkâri Şube Müdürü Mehmet Bülent Leventoğlu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Reşit Orman tarafından verildi.
Öğrencilere bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve muhasebe kurumlarının etkinlik alanları, Yüksekokullar bünyesinde yer alan bankacılık ve finans, muhasebe ve vergi uygulamaları bölümlerinin amacı, bu sıfata sahip kişilerin yaptıkları işler, çeşitli yatırımlarla ilgili fizibilite raporlarının hazırlanması, şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi, işletmelerin muhasebe, finans, maliye işlemlerinde danışmanlık yapma, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirme ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları oluşturma hakkındaki mesleki tecrübeler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.



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