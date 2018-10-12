Hakkari Üniversitesinde ‘Akademik Yıl' açılışı

Gerçekleştirilen oryantasyon programlarında öğrencilere üniversitenin idari ve akademik yapısı anlatıldıktan sonra, okula ve çevreye uyum sağlamaları için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Üniversitedeki toplulukları ve toplulukların sorumluluklarını öğrenen öğrenciler, üniversite öğretim görevlileri ile bu organizasyonda bir araya gelerek alanlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edindiler.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Saim Gündoğan, Yüksekova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güven Gök ve Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar öncülüğünde yapılan programlara, üniversitenin idari-akademik personelleri ve öğrenciler katıldı.

Programlar, Yüksekova Meslek Yüksekokulunda uçurulan dilek balonlarıyla son buldu.