İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari Üniversitesinde ‘Akademik Yıl' açılışı

Hakkari Üniversitesinde 2018-2019 öğretim yılı kapsamında akademik açılış ve oryantasyon programları düzenlendi.


Gerçekleştirilen oryantasyon programlarında öğrencilere üniversitenin idari ve akademik yapısı anlatıldıktan sonra, okula ve çevreye uyum sağlamaları için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Üniversitedeki toplulukları ve toplulukların sorumluluklarını öğrenen öğrenciler, üniversite öğretim görevlileri ile bu organizasyonda bir araya gelerek alanlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edindiler.


İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Saim Gündoğan, Yüksekova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güven Gök ve Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar öncülüğünde yapılan programlara, üniversitenin idari-akademik personelleri ve öğrenciler katıldı.


Programlar, Yüksekova Meslek Yüksekokulunda uçurulan dilek balonlarıyla son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.