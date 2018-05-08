Hakkari Üniversitesinde halaylı mezuniyet töreni

Hakkari Üniversitesi Colemerik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen mezuniyet törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, akademisyenler, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, bugünün mutlulukları ve sevinçleri paylaşma günü olduğunu söyledi. Pakiş, “Akademisyenlerimizin Hakkari’ye yerleşmesini ve buradaki bilimsel çalışmalarını arttırmaları için elimizde gelen her desteği sağlıyoruz. Üniversitemizde yeni bölümler açarak, akademik çeşitlilikte bilimsel çalışmalarımızın oranını da arttırmayı hedeflemekteyiz. Hakkari Üniversitesi olarak yöneticisinden akademisyenine, idarecisinden öğrencisine kocaman bir aileyiz. Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Kurum kültürü, insanları ortak bir hedefte buluştururken, aidiyet hissini güçlendirir ve çalışanlar arasında ortak bir kimlik oluşturur” şeklinde konuştu.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, mezun olmanın haklı gururunu yaşayan öğrencilerin sevincini yaşamanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Toprak, “500 civarında arkadaşımız mezun oluyor. Önlisans ve lisans programlarını tamamlayarak üniversite mezunu sıfatıyla inşallah hayata atılacaksınız. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan bu gençlerimiz. kendi geleceklerini inşa etme ve aynı zamanda da meslek edinme yolunda kendilerine çok büyük yardımı olan üniversite öğrenimlerini tamamlayarak inşallah hayata atılacaklar” dedi.

Okul birincisi olan öğrencilere Vali Toprak ve beraberindekiler tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından program hava muhalefeti nedeniyle bir halı sahada devam etti. Öğrencilerin kep atma töreninin ardından program canlı müzik ile devam etti.

Burada sahne alan sanatçı Mahmut Duman, Lokman Tetik, Özgür ve Bülent Kuşar ile Fikret Kaval, bir birinden güzel şarkılar seslendirdiler. Öğrenciler; aileleri ve arkadaşları ile kol kola girerek halay çekip misket havası oynadılar.