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24 Aralık 2017 13:24

Hakkari üniversitesinde sağlıklı yaşam semineri

Hakkari Üniversitesi tarafından Çölemerik Meslek Yüksekokulu konferans salonunda “Sağlıklı Yaşam Semineri” düzenlendi.

Hakkari üniversitesinde sağlıklı yaşam semineri

24 Aralık 2017 13:24


Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi, Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Seminerine konuşmacı olarak katılan Dr. Özgür Deniz Değer, psikolog Şaban Özer, öğretim görevlisi Saim Gündoğan; sağlıklı yaşamın önemi, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, bağımlılıktan korunmanın yolları, bağımlılık süreci, tedavi süreci ve dini boyutları ile ilgili bilgiler verildi. Seminerde konuşan Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, "Sıkıntılarımız, kaygılarımız olabilir, insanız bunlar olacaktır. Kendini iyi hissettirmek adına gittikçe yalnızlaşan bir toplum içerisinde bireyciliğin ön plana çıkarılması maalesef bireyi ait olduğu toplumdan uzaklaştırıyor. Birey toplumdan uzaklaştıkça kendini beğendirmek için birçok yola başvurmaya başlar fakat istediğini asla yakalayamaz. Çünkü ona sunulan örnekler özünden çok uzak Yani toplumun yüzde biri ya da ikisi karşınıza rol model olarak çıkarılıyorlar. Onlar da bunları rol model alıp onlar gibi hareket etmeye başlıyorlar ve bir türlü o yolda başarılı olamıyorlar. Bunun sonucunda kaygılar, endişeler başlıyor ve ilaç kullanma gibi zayıflama teknikleri başlıyor ve bu da bizi kendimizden ve toplumdan uzaklaştırıp yalnız bir birey haline getiriyor” şeklinde konuştu.


Seminere; Üniversitenin akademik ve idari personelleri, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.




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