Hakkari Üniversitesinden öğrencilere tercih desteği

Hakkari Üniversitesi merkezde, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerimizde tüm aday öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarını tanıyarak üniversite tercihlerini yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla “Tercih Günleri” etkinliği düzenledi. Tercih Günleri etkinliği kapsamında Hakkari’de oluşturulan ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlükleri tarafında belirtilen alanlarda aday öğrencilere 5 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokulunun tanıtıldığı ve meslekler hakkında bilgi verilen stantlar kuruldu.

Öğretim elemanları tarafından üniversite adaylarına; üniversitede tercih edebilecekleri bölümler ve iş imkânları hakkında ve üniversitedeki sosyal yaşam konularında bilgiler veriliyor. Hakkari Üniversitesi, ayrıca gençlerin gerek Hakkari Üniversitesine gerekse diğer üniversitelere bilinçli tercihler yapmalarına yönelik öğretim elemanlarının yardımıyla öğrencilerin aldığı puanlara ve alanlara göre hangi fakülteleri-bölümleri kazanabileceklerine dair bilgilendirmeler de yapıyor.

Tercih Günleri etkinliği, Hakkari il merkezi olmak üzere ilçelerde 09.00-17.00 saatleri arasında bütün öğrenci adayı, veli, rehberlik öğretmenleri ve ilgililere kapılarını açarak tanıtım hizmeti sunuyor.

Üniversite tanıtım ekibinin, Hakkari merkezde 9-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında şehir merkezi ve Öğretmenevi Caddesi’nde tüm öğrenci adaylarının sorularını dinleyerek yanıtlayacağı belirtildi.