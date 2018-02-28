Hakkari Üniversitesinden ‘“Yüz Yüze Akademik Danışmanlık” dersi

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Yüz Yüze Akademik Danışmanlık” ile açık öğretim fakültelerine kayıtlı öğrenciler için 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi dersleri verileceği bildirildi. Anadolu Üniversitesinin “Merkezi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi” dâhilinde eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik yüz yüze verilen ücretsiz derslerin 3 Mart 2018 Cumartesi günü başlayacağı ve 27 Mayıs 2018 Pazar günü de sona ereceği kaydedildi. Açıklamada, “Üniversitemiz tarafından verilecek olan dersler; açık öğretim sınavlarının yapıldığı günlerde, resmî tatillerde ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Başvuruda bulunacak öğrenciler, dersler için herhangi bir ücret ödemeden öğrenci kimliğini/öğrenci tanıtım kartını göstererek derslere katılabileceklerdir” denildi.