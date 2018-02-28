Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 16:22

Hakkari Üniversitesinden ‘“Yüz Yüze Akademik Danışmanlık” dersi

Hakkari Üniversitesi tarafından açık öğretim fakültesi öğrencilerine yönelik “Yüz Yüze Akademik Danışmanlık” dersleri verileceği belirtildi.

Hakkari Üniversitesinden ‘“Yüz Yüze Akademik Danışmanlık” dersi

28 Şubat 2018 16:22


Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Yüz Yüze Akademik Danışmanlık” ile açık öğretim fakültelerine kayıtlı öğrenciler için 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi dersleri verileceği bildirildi. Anadolu Üniversitesinin “Merkezi Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi” dâhilinde eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik yüz yüze verilen ücretsiz derslerin 3 Mart 2018 Cumartesi günü başlayacağı ve 27 Mayıs 2018 Pazar günü de sona ereceği kaydedildi. Açıklamada, “Üniversitemiz tarafından verilecek olan dersler; açık öğretim sınavlarının yapıldığı günlerde, resmî tatillerde ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılabilecek tatil günlerinde yapılmayacaktır. Başvuruda bulunacak öğrenciler, dersler için herhangi bir ücret ödemeden öğrenci kimliğini/öğrenci tanıtım kartını göstererek derslere katılabileceklerdir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç