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21 Kasım 2017 16:44

Hakkari Üniversitesinin TÜBİTAK projesi kabul edildi

Hakkari Üniversitesinin TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Rüzgâr Enerjisine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları kapsamında hazırlanan “Çift Rotorlu Parçalı Nüveli Yeni Bir Rüzgâr Enerjisi Jeneratörü Tasarımı ve Üretimi” projesi kabul edildi.

Hakkari Üniversitesinin TÜBİTAK projesi kabul edildi

21 Kasım 2017 16:44


Yürütücülüğünü Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kurt’un üstlendiği ve Hakkari üniversitesinin Elektik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Gör’ün araştırmacı olarak yer aldığı projede; rüzgâr enerjisi türbinlerinde kullanılmak üzere az yer kaplayan, güç yoğunluğu yüksek, verimli ve yenilikçi bir jeneratör tasarımı ve uygulaması amaçlandığı belirtildi. Yrd. Doç. Dr. Halil Gör, projenin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinin ardından haziran ayı itibariyle çalışmalara başladıklarını ve projenin 2 yıl süreceğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Halil Gör, “Projeyi son derece önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizde rüzgâr hızının genel bazda düşük seyretmesi, rüzgâr enerjisinde kullanılacak farklı ve etkin jeneratörlerin tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Proje kapsamında rüzgâr enerjisi türbinlerinde kullanılmak üzere az yer kaplayan, güç yoğunluğu yüksek, verimli ve yenilikçi bir jeneratör tasarımı yapıp bu tasarımı uygulamayı amaçlıyoruz. Çalışmalarını yedi yıldır sürdürdüğümüz ve daha önce üç farklı bilim yarışmasında ödüle layık görülen bu jeneratör, düşük rüzgâr hızlarında verimli olarak elektrik enerjisi üretebilen hava soğutmalı, eksenel ve radyal akıllı, sürekli mıknatıslı, statoru ve rotoru nüveli olan üç fazlı bir jeneratördür. Proje ile jeneratörün prototipini tamamen yerli imkânlarla tasarlayıp üreterek, jeneratörün patentini alıp lisanslama yoluyla üretimini ilerleyen yıllarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hâlihazırda jeneratörle ilgili iki patent başvurusunda bulunduk. Ülkemizde yenilenebilir enerji alanındaki patent çalışmalarının az olduğu düşünüldüğünde bu projenin önemli bir özgün değer olduğunu ifade etmek isterim. Proje sonucunda, yurdumuzdaki rüzgar enerjisi santralleri için alternatif bir jeneratör örneği ortaya konularak düşük rüzgâr hızlarında daha yüksek verimlerde çalışabilecek prototip jeneratörün üretimi gerçekleştirilecektir. Proje istenilen biçimde sonuçlandırıldığında, rüzgâr enerjisi santralleri için kullanılabilecek bir jeneratörle daha verimli üretim yapabilen santraller kurulabilecektir. Bu çerçeveden bakıldığında proje sonucunun hem bilimsel, hem teknolojik hem de sosyoekonomik açıdan yurdumuza fayda getireceği kanaatindeyiz” dedi.




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