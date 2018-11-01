Hakkari, Vali Toprak'a ağlıyor

Konya Valiliğine atanan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kent merkezinde vatandaşlarla vedalaşırken duygulanan bazı vatandaşlar, Hakkari'nin Vali Toprak'a ağladığını söyledi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ve Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ile birlikte esnaf ve yolda geçen vatandaşlarla vedalaştı. Ziyaret esnasında Vali Toprak'a sıkı sıkı sarılan vatandaşlar, “Valim Hakkari ilk defa sizin gibi bir vali gördü. Allah sizden razı olsun, yeni görevinizden başarılar diliyoruz” dedi. Bazı vatandaşlar ise duygulanarak, “Valimizin gitmesini istemiyoruz. Onu çok seviyoruz, çok hizmet yaptı Hakkari, valisine ağlıyor” ifadelerini kullandı. Vali Toprak'ı görünce tokalaşmak için adeta birbiri ile yarışan vatandaşlar, Vali Toprak'ın ilden ayrılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kalabalığın arasına giren Vali Toprak, "Yaklaşık 2,5 yıl önce ilk valilik görevim olarak Hakkari'ye atandım. Buraya geldiğimizde hem coğrafi olarak hem de insan yapısı olarak mükemmel bir ortam ile karşılaştık. Birbirinden kıymetli, misafirperver, candan, büyüğünü küçüğünü bilen, devletine ve bayrağına saygılı bir halk ile karşılaştık” dedi.

“Geldiğimiz günden beri bizleri bağırlarına bastılar”

Hakkari halkının kendisi ve ailesini bağrına bastığını ifade eden Vali Toprak, şöyle konuştu:

“Hakkari halkı geldiğimiz günden beri bizi bağrına bastı. Biz onlara bir adım attıysak, onlar bize on adım attı. Hiçbir çalışma ve önerimizde bizi yalnız bırakmadılar. Hangi konuya el atsak, Hakkarili vatandaşlarımızı yanımızda bulduk ve onların desteğini hissettim. Bu halkımızın enerjisi bizi tekrar dimdik görevimizin başına getirme gücü verdi. Allah razı olsun. Burada çok güzel bir dönem geçirdim. 2,5 yıl hem hizmet manasında hem halkımızın huzura kavuşma manasında güvenlik güçlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitemizle, STK ve muhtarlarımızla beraber çalışma gayreti içersinde olduk. Hep sizler ve kanaat gönderleri yanımızda oldu. Tabi ki en önemlisi il ve ilçelerle beraber nüfusu 280 bini bulan Hakkari halkı, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bağırlarına bastılar. Bizi sevdiler, Allah razı olsun, biz de onları çok sevdik.”

“En büyük eserim, Hakkari halkının sevgisini kazanmak oldu”

En büyük eserinin Hakkari halkının sevgisini kazanmak olduğunu ifade eden Vali Toprak, “Benim geride bıraktığım eser sorulsa, ben hiç tereddüt etmeden şunu söylerim. Hakkari halkının sevgisini kazanmak benim buradaki en büyük eserimdir. Bunun da gerçek olduğunu gerekse bugünkü veda ziyaretinde ve tayinim çıktığında halkımızın bize gösterdiği sevgi selinden çok net anlıyorum. Bu da en büyük mükafatımdır” ifadelerini kullandı.

“80 milyonu Hakkari'ye davet ediyorum”

Hakkari'ye 80 milyonu davet eden Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hakkari halkı en büyük mükafatla beni gönderiyor. Ben coğrafi yönden Türkiye'de demiyorum, belki de dünyadaki en iyi güzelliklere sahip olan; dağları, kayalıkları, dereleri, yeşillikleriyle, yaylalarıyla, spor ve sporcuları ile buradaki varlığa sahip Hakkari ilimizi, ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızı gelip görmeye davet ediyorum. Buradaki bu kıymetli halkımızı tanımalarını istiyorum. Kendilerine hizmet edenleri ve kendilerini sevenlere ne kadar koşarak yaklaştıklarını bütün Türkiye'nin görmesini istiyorum. Öyle bir halk ki sevgileri, enerjileri, duyguları, güzellikleri, misafirperverlikleri ile beni ve ailemi geldiğim günden beridir öyle bir kuşattılar ki, şu anda büyük bir ile atanmama rağmen devletimizin, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile içimde büyük bir burukluk ve üzüntü yaşıyorum. Sokağa indiğinizde herkesin gözündeki bu sıcaklığı ve sevgiyi görmek, bir idareci için anlatılmayacak derecede bir azimdir. Çünkü idareciler halk ve hizmet için vardır. Bunun karşılığında da o sevgiyi görmek, o muhabbeti görmek ayağımızı yerden kesiyor. Ben bu vesile ile kameralar aracılığı ile ulaştığım ulaşamadığım bütün Hakkarili kardeşlerime veda ediyorum, herkes hakkını helal etsin.”

Vali Toprak'a ‘fahri hemşehrilik' beraatı

Her zaman Hakkarili vatandaşların yanında olacağını da söyleyen Vali Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili tarafından kendisine “fahri hemşirelik” beraatı da verildiğini belirtti. Vali Toprak, “Fakat şunu da söylemek istiyorum ki sizden ayrılıyorum, ancak kalben, ruhen muhabbetimiz ölene kadar devam edecek. Hakkari benim için çok önemli bir yer. Burada Belediye Başkan Vekilimiz Cüneyt Epcim'e de teşekkür ediyorum. Bana fahri hemşirelik beraatı verdi. Ben kendimi artık bir Hakkarili olarak görüyorum. Her konunuz ile ilgilenmeye de davam edeceğim. Siz de geleceksiniz, ben de geleceğim. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz ve muhabbetimiz ölene kadar devam edecek. Hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Vali Toprak, daha sonra etrafında toplanan vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.