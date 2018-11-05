Hakkari Valisi Akbıyık göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan valiler kararnamesinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Konya Valiliğine atanması üzerine yerine atanan Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık kente gelerek görevine başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karayolu ile il merkezine gelen Vali İdris Akbıyık, valilik önünde yöresel kıyafetli öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada bekleyen vatandaşlar ise, Vali Akbıyık'ı alkışlarla karşıladılar. Halkın arasına giren Vali Akbıyık, buradaki vatandaşlarla tokalaştı.

Vali İdris Akbıyık, daha sonra vali yardımcıları İdris Koç ve Mustafa Pala, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay H. Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve kurum amirleri ile tokalaştı.

Polis merasim birliğini selamlayarak makama geçen Vali Akbıyık, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Akbıyık, “Vatanımıza, milletimize ve ülkemizi hayırlı olsun inşallah. Bundan sonra işlerimize Hakkari'de devam edeceğiz. Tabi görevimiz öncelikle en iyi şekilde temsil etmek, asayişi, güvenliliği sağlamaktır. Hakkari'de yaşayan insanların kamu hizmetlerini en iyi ve en hızlı şekilde alması için elimizden gelen gayreti tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla göstereceğiz. Tabi ki Hakkari de İstanbul gibi, Ankara gibi ekonomik, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere sahip olmalı. Standartları yükseltmek içinde tüm kurumlarımızla çalışacağız” dedi.