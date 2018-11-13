Hakkari Valisi Akbıyık'ın Şemdinli ve Derecik ziyareti

Hakkari Valilisi İdris Akbıyık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ile birlikte Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Şemdinli ilçesine giden Vali Akbıyık, Şemdinli'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkmen tarafından karşılandı. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akbıyık, daha sonra esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içen Vali Akbıyık, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Akbıyık, ilçeleri tanımak amacıyla bu gezileri düzenlediklerini söyledi.

Vali Akbıyık, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Derecik ilçesine geçti. Belediye ziyaretlerinin ardından yapımı devam eden yeni Kaymakamlık binası ile çeşitli kamu binalarında incelemelerde bulunan vali Akbıyık, 1992 yılında Dercik'te şehit olan ve aralarında güvenlik korucusu, ev hanımı ile çocukların bulunduğu derecik şehitliğini ziyaret etti.