Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 18:24

Hakkari-Van karayolu selden ulaşıma kapandı

Hakkari-Van karayolu, meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Hakkari-Van karayolu selden ulaşıma kapandı

30 Haziran 2017 18:24


Hakkari-Van karayolu Karasu mevkiinde aniden bastıran yağışla oluşan selden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı. Saatlerce yolda mahsur kalan yolcular yolun açılmasını bekledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, selle karayoluna inen çamur ve taşları iş makinelerinin yardımıyla temizleyerek yolu çift yönlü trafiğe açtı.


Sürücüler, sel nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıklarını belirterek, hastalarının olduğunu ancak yolun kapalı olmasından dolayı hastaneye ulaştıramadıklarını belirttiler. Sürücüler, “Öğleden sonra aniden yağmur yağdı ve yağışlarla birlikte karayoluna inen çamur ve taşlar nedeniyle yol kapandı. Aracımızda hastalarımız var. Neyse ki karayolu ekipleri zamanında gelerek kapanan yolu ulaşıma açtı” şeklinde konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:13
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!