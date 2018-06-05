Hakkari Vedaş’tan personeline iftar yemeği

Kent merkezinden 7 kilometre uzaklıkta bulunan bir tesiste verilen iftar yemeğine Hakkari Valisi Cüneyit Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyit Apcim, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, Dağ ve Komando Tugay Komatanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Vedaş Genel Müdürü Osman Akyol, Vepsaş Şirket Müdürü Murat Taş, Vepsaş direktörleri Yusuf Hilal, Ali Aydın, Vedaş Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Vepsaş Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, ve yaklaşık 500 Vedaş ve Vepsaş personeli katıldı.

Vedaş Genel Müdürü Osman Akyol, “Vedaş olarak bu geleneksel yemeğimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi. Akyol,”İftar yemekleri bir ibadetin yerine getirilmesi diğer taraftan ise kardeşlik duygularının pekiştirmesi ve paylaşılmasıdır. Vedaş ve Vepsaş şirketlerinin başında yönetici olmaktan ise gurur duyuyorum. İnşallah bu pirlik terliğimiz böyle hep devam edecektir” dedi.

“25 milyonluk yatırım gerçekleştirdik”

Hakkari’de 25 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini de söyleyen Akyol, “Biz bölgeye geldiğimiz günden beri müşteri memnuniyetini üs seviyelere getirmek şekilde çalışmalar yapmaktayız. Kamu döneminde yıllık ortalama Hakkari’ye 3 milyon yatırıp yapılırken, devirden sonraki 5 yıl süre içersinde ortalama 25 milyonluk yatırım yatırımla 5 yılda 25 milyon yatırım planladık. İlerleyen süreler içersinde yatırımlar devam edecektir. İnsanlarımızın da bu hizmetlere çok ihtiyacı var. Sayın bakanımızın bize verdiği görev müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, bizde sayın bakanımızın verdiği hedefe layık olabilmek için elimizde geldiğince çaba sarf ediyoruz. Sizlerin desteği şevk ve azimle dana iyi hizmet yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Zor bir coğrafyada görev yapıyoruz 66 yeni üs bölge kurduk”

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, geleneksel hale gelen iftar sofrasına katılan herkese teşekkür etti. Vali Toprak,”Gerçekten yıllık 3 milyon liralık yatırım yapan bir kamu kurumundan ortalama yılda 25 milyon TL’lik yatırım yapan büyük bir yatırımcı kuruluşa dönüşmüş durumda Vedaş. Hakkari ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımıza yılda 3 milyon TL’lik yatırım götürülürken kalite 3 milyon iken 25 milyona, hatta geçen sene ki yatırım 33 milyon bu sene hedeflenen rakam ise 42 milyon olduğunu öğrendim. 3 milyon’dan 42 milyona çıkan hizmet kalitesine çıkmamız demektir. Bu kuruma ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Toprak, “Burada coğrafi ve ulaşım zorlukları var. Ham maddeye ulaşma zorlukları var. 35 yıldır bizleri meşgul eden bir terör meselesi var. Bunlara rağmen buralarda görev yapmak ayrıca her türlü takdire şayan bir ortam oluşturuyor. Hakkari merkez ilçe ve köylerdeki yaşayan 285 bin Hakkarili vatandaşımızın huzur içinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için büyük bir mücadele yürütülüyor. Böyle olunca yeni hizmetler gerekiyor ve yeni üs bölgeler kuruluyor. Geçen seneden beri yani son iki yılda 60 üzerinde bildiğim kaderi ile 66 tane yeni üs bölgesi kurduk. Buraya askerimiz gidiyor yerleşiyor. Yolunu ve suyunu götürüyoruz ve en önemlisi elektriğini götürüyoruz. Bu manada da gerek yatırım içinde olsun veya program haricinde ani olarak ortaya çıkan bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda başta Vedaş Müdürü İsmail Özdemir olmak üzere ekibinin gözünü kırpmadan hizmete atıldıklarını ve her türlü sorunu çözüm Mehmetçiğimizi huzura kavuşturduklarına şahit oldum ve onlara teşekkür ediyorum. Sayın başbakanımız ilimizi ziyaret etti.

Benim görev yaptığım süre içersinde sayın başbakanımızın 4. ziyaretidir. Hakkari ve Hakkarililere ne kadar önem verdiklerinin bence ciddi bir göstergesidir. 357in üzerinde bakanımız Hakkari’yi ziyaret etti. Daha önceki yıllara oranla 6 ayda bir veya senede bir bakan geliyordu. Fakat şuanda gerçekten burası Türkiye’nin gözbebeği haline geldi. 15 gün önce sayın enerji bakanımız da geldi kendisine enerji sorunlarını ilettim hükümetimiz Hakkari’ye büyük önem veriyor” şeklinde konuştu.

Program sonunda Vedaş Genel Müdürü Osman Akyol, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a bir çini hediye etti.