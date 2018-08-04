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04 Ağustos 2018 15:21

Hakkari’de 1 polisin şehit olduğu saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldığı ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen özel harekat polislerinin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldığı belirtildi.

Hakkari’de 1 polisin şehit olduğu saldırıda yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldığı ortaya çıktı

04 Ağustos 2018 15:21


Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen özel harekat polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit oldu, 8 polis yaralandı.



Yaklaşık 8 ton patlayıcı kullanıldı


PKK’lı teröristlerin saldırıyı özel harekat polislerinin konvoyunda bulunan kobra tipi zırhlı araca yapmayı planladığı, patlamanın ise konvoydaki üçüncü araç olan zırhlı kirpinin geçişinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayda ise kullanılan patlayıcı miktarının yaklaşık 8 ton ağırlığında olduğu ifade edildi.




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