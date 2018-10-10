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Hakkari'de “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü” etkinlikleri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ve Hakkari Üniversitesi işbirliği ile “10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü” etkinlikleri kapsamında “Bağımlı olmamak için hayır de” konu başlığı altında “Madde bağımlılığı ve intihar” konulu panel düzenledi.


Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şengal Bağcı Taylan, madde bağımlılığı konusunda slayt gösterimleri eşliğinde detaylı bilgiler verdi. Dr. Şengal Bağcı Taylan, büyük şehirlere olanla madde bağımlılığının Hakkari'de daha az olduğunu ifade ederek; bağımlılık süreci ve bağımlılık kriterleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Dünya Sağlık Örgütünün 2017 yılı verilerine göre dünyada 250 milyon kişinin hayatında en az 1 kere uyuşturucu kullanmış ve yaklaşık 30 milyon kişinin ise düzenli kullandığını belirten Dr. Şengal Bağcı Taylan, “belki kullanabilirim, bir kereden bir şey çıkmaz, bir daha asla, ben bağımlı olmam, isterse bırakırım” gibi kavramlarda ise uzak durulması gerektiğini söyledi.


Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Yasin Sevik de, “İntihar” konusunda sunum yaptı.

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