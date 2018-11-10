Hakkari'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

Hakkari'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

“10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Valilik binası önünde bulunan Atatürk büstüne Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. İki dakikalık saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Atatürk Kültür Merkezi salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi, oratoryo-tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması, solu türküler ve etkinlikler kapsamında şiir yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesinden sonra program sona erdi.

Anma etkinliklerine Belediye Başkanı Vali Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve Mustafa Duruk, İl Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Neşe Kıyar, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Ak Parti İl Başkan Vekili Tacettin Kahraman, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkan Vekili Murat Çallı, Metin Kahraman ile kurum amirleri katıldı.