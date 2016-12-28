Hakkari’de 11 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 11 köy ve 22 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, onlarca köy ve mezra yolunu olumsuz hava şartlarına rağmen yeniden ulaşıma açtıklarını ifade ederek, halen kapalı olan 11 köy ve 22 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler.