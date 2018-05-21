Hakkari’de 12 temsili terörist mezarı bulundu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Oğul köyü Fak Tepe Alandüz mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 adet temsili mezar bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Mezarların üzerinde yazan yazılardan ve cam kavanozlar içerisine bırakılan isimlerden anlaşıldığı üzere mezarların; ‘Kemal, Gülbahar, Nuda, Munzur, Zilan, Viyan, Besile, Rerin, Nuğuda, Tekin, Başkale ve Haki’ kod adlı bölücü terör örgütü mensupları adına hazırlandığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.