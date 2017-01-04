Hakkari’de 15 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonucu 15 mahalle yolu kısmen ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri sabah erken saatlerde karla mücadele çalışması başlatarak kapalı yollara müdahale etti. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açılırken, araçların zorlandığı bazı yollarda ise tuzlama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.