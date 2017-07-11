Hakkari’de 15 Temmuz şehitleri anma programı

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit edilenler için H. Sait Camii’nde mevlit okutuldu. Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü tarafından okutulan mevlide; Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından Hakkari İl Müftüsü Yakup Gürbüz tarafından 15 Temmuz ve Çanakkale şehitleri ruhuna dua edildi. ASP tarafından caminin kapısında kurulan stantlarda ise vatandaşlara kavurma, pilav, salata ve ayran ikramı yapıldı.