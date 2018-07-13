Hakkari’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Hakkari Müftülüğü tarafından Hacı Sait Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerifin ardından bir konuşma yapan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Bu vatan için, millet için, devlet için seve seve toprağa girdiler. Şehitlerin makamı çok yüksek. Hepsine minnet borçluyuz. Gerek 15 Temmuz, gerek bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz" dedi.

Kentte vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği, Kur’an ziyafetleri ve dualarla icra edilen programın ardından şehitlerin ruhu için dualar edildi.