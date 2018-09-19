Hakkari'de 19 eylül gaziler günü kutlandı

Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Türkiye Harp Mamulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat, emniyet personeli, askeri erkan, kurum amirleri ile gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik, garnizon, belediye ve Türkiye Harp Mamulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği çelenklerinin Atatürk anıtına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gönderdiği mesajın okunmasının ardından Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli yüzbaşı Erdinç Korkmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, tüm kahramanlarımızın emanetidir. Şehitler ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın semboller olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır” dedi.